LIVE. Raaf mag de spits afbijten: volg hier de grote finale van ‘The Masked Singer’

TV RECENSIE. ‘Django’: “Deze spaghetti­wes­tern met Matthias Schoe­naerts is helaas niet al dente”

‘The Power of the Dog’, ‘Concrete Cowboy’, ‘Nope’. Cowboyfilms zijn aan een ronkende revival bezig. En met onder meer het schitterende ‘The English’ op Disney+ worden die tegenwoordig ook in serievorm afgevuurd. Nog zo’n westernserie is de gloednieuwe reeks ‘Django’. In deze remake van Sergio Corbucci’s spaghettiwestern uit 1966 steelt Matthias Schoenaerts de show als de blauwogige eenzaat Django. Of onze landgenoot de nieuwe John Wayne of Clint Eastwood kan worden? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.