LIVE. Mispoes wint eerste duel in ‘The Masked Singer’

Gert Verhulst over 'Sams­on'-collega: “Aangedaan door hem nu zo te zien"

Opmerkelijke scène in ‘James De Musical’ over Gert Verhulst: Danny Verbiest, de eerste stem van Samson, komt in een rolstoel het podium op. Maar vandaag gaat het opnieuw beter met hem, vertelt Gert aan Desna en Jarne. Zij blikken samen met hem terug op de uitzending die z’n goede maatje James Cooke in elkaar bokste, tot en met de confrontatie met z’n eerste lief. Bekijk het in een nieuwe Showbits.