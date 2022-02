LIVE. Masked Singers trappen de avond af met ‘I Gotta Feeling’

TV Ellen Verhulst zingt de pannen van het dak in ‘De Verhulst­jes’

Niet alleen Gert en Marie hebben zangtalent, in ‘De Verhulstjes' haalt ook Ellen haar beste zangstem boven. Tijdens een bezoek aan het Madame Tussauds museum neemt ze zelf de micro in handen. Ellen geeft het beste van zichzelf met het nummer ‘Maak Me Gek’ van Gerard Joling. “Dat eerste stuk is gemakkelijk, maar dan ...”

