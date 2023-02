LIVE. Leeuw bijt vanavond de spits af: volg hier de derde aflevering van ‘The Masked Singer’

TV Netflix lanceert docu over vermiste vlucht Malaysia Airlines, ‘MH370: The Plane That Disappea­red’: “Ze liegen tegen ons”

Wat is er gebeurd met vlucht MH370 van Malaysia Airlines? Deze vraag blijft tot de dag van vandaag nog steeds onbeantwoord. Netflix probeert in de driedelige docu ‘MH370: The Plane That Disappeared’ hét mysterie te ontrafelen aan de hand van getuigenissen én theorieën. Releasedatum? 8 maart 2023, éxact 9 jaar na de feiten. “Het is een onopgeloste massamoord.”