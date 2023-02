LIVE. Hippo mag als eerste door naar de volgende ronde van ‘The Masked Singer’

TV Bart Cannaerts is danig onder de indruk: bekijk hier al een deel van het optreden van Minotaurus in ‘The Masked Singer’

Vrijdagavond mogen zeven nieuwe kandidaten het mooie weer gaan maken in ‘The Masked Singer’. Wie er achter de maskers zit, blijft een raadsel. Maar dat de lat hoogt ligt, bewijst deze Minotaurus. In een eerste fragment uit de tweede aflevering, is te horen hoe hij ‘The Show Must Go On’ van Queen brengt. En dat tot grote verbazing van speurder Bart Cannaerts.

12:58