LIVE. Grote finale van ‘The Masked Singer’ vanavond: DUIKER beantwoordt jullie allerlaatste vragen

Vorige week kwamen we te weten wie er in het pak van Suikerspin zat. Nora Gharib moest net voor de finale afscheid nemen van ‘The Masked Singer’. Maar welke bekende personen zitten er in de overgebleven pakken? Er deden al verschillende namen de ronde, maar niets is zeker. Nu is het jouw laatste kans om nog meer te weten te komen over Duiker.