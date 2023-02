LIVE. Groot Licht moet ‘The Masked Singer’ verlaten, ontdek hier wie er onder het masker zat én herbekijk alle hoogtepunten

TV Huidige seizoen is nog bezig, maar Annemie Struyf is alweer in ‘Het Hoge Noorden’ voor een derde seizoen

Het huidige seizoen van ‘Het Hoge Noorden’ is nog niet volledig uitgezonden, of Annemie Struyf (62) trok al opnieuw de sneeuw in. “Opnieuw sprokkelen we in deze witte wereld de mooiste, intense en ontroerende verhalen voor een volgende reeks”, laat ze zelf weten op Instagram.