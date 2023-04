LIVE. Foxy Lady moet ‘The Masked Singer’ verlaten, ontdek hier wie er onder het masker zat

TVNu zaterdag gaat het dak van het Sportpaleis eraf met ‘The Masked Singer in Concert’. Maar ook één dag eerder zorgde ‘The Masked Singer’ voor vuurwerk. De tiende show stond namelijk helemaal in het teken van de terugkeer van Miss Poes, Wolf, Konijn, Ridder en Koningin. Na zo’n spetterende show zou je bijna vergeten dat er ook nog iemand naar huis moet. Vandaag was het jammer genoeg de beurt aan de nu al iconische Foxy Lady. Ontdek hier wie er onder het masker zat én herbekijk alle optredens.

De vijf Masked Singers uit de vorige seizoenen keerden vandaag nog één keer terug om in duet te gaan met de vijf resterende Masked Singers uit het huidige seizoen: Hippo, Foxy Lady, Champignon, Tovenaar en Raaf. Dat deden ze bovendien zonder zelf te weten wie er achter de maskers schuilgaat. Ook zij speurden deze week dus mee naar de echte identiteit van de gemaskerden.

“Ik mocht terug in mijn Miss Poes-pak kruipen! Miauwkes, ik had er keiveel zin in!”, klinkt het bij Camille, de winnares van het vorige seizoen. Zij zong ‘2 Be Loved’ van Lizzo in duet met Hippo. “Ik vind de combinatie Miss Poes en Hippo de beste ooit. Wij lijken zelfs een beetje op elkaar, het is gewoon een match. Maar in al die keren dat ik al op het podium stond heb ik nog nooit naast iemand gestaan waarvan ik niet wist wie het was (lacht).”

Loredana vormde een duo met Tovenaar om ‘One’ van U2 te zingen. “Ik ben héél blij dat ik terug Ridder mag zijn. Ik zie Ridder al voor mij samen met Tovenaar, ze hebben allebei iets mysterieus. Raaf ging in duet met Koningin. “Natuurlijk ben ik blij om hier te zijn en terug te zingen”, aldus Sandra Kim. “Het is nu twee jaar geleden dat ik hier stond. Het pak heb ik niet gemist, het is enorm zwaar.” Met hun performance op ‘Try’ van P!NK laten Koningin en Raaf iedereen met open mond achter. En dan was er nog de comeback van Conner Rousseau, die in de huid kroop van Konijn. Konijn zingt hand in hand met Champignon ‘Get Down’ van Backstreet Boys.

Wie zat er onder het masker van Foxy?

Ook een match made in heaven waren Foxy Lady en Wolf, die samen ‘You’re The One That I Want’ uit de film Grease zongen. “Stiekem hoopte ik wel om met Foxy Lady een duet te zingen”, aldus Kevin. “Ik ga niet alleen zingen, maar ook de snuffelneus van Wolf gebruiken om eens goed aan Foxy Lady te snuffelen.”

Maar dat snuffelen was aan het eind van de aflevering niet meer nodig, toen ging het Masked van Foxy onherroepelijk af. Wie er verborgen zat achter de mysterieuze vossensnuit? Dat was Danira Boukhriss Terkessidis (32). “Ik ga Foxy heel erg missen”, klinkt het. Lees hier het eerste grote interview met Danira na haar uitschakeling.

KIJK. Het eerste interview met afvaller Foxy Lady

Dit weekend treden de Masked Singers twee keer op in het Sportpaleis.

HERBEKIJK HIER ALLE DUETTEN

Miss Poes & Hippo ‘2 Be Loved’ van Lizzo

Konijn & Champignon ‘Get Down’ van Backstreet Boys

Tovenaar en Ridder ‘One’ van U2

Foxy Lady en Wolf ‘You’re The One That I Want’ uit de film Grease

Raaf en Koningin ‘Try’ van P!NK

De face off tussen Foxy Lady en Tovenaar

Zo klinkt Foxy Lady echt

Herbeleef hieronder onze liveblog.

