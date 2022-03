LIVE. De ‘Masked Singers’ strijden vanavond om een finaleplaats

Showbizz Es ist passiert: ‘De slimste mens’ is verkocht aan Duitsland, en een Oostenrij­ker zal presente­ren

‘De slimste mens’, de kennisquiz die in Vlaanderen al jaren een kijkcijferhit is, gaat naar Duitsland. Dat vertelde quizmaster Erik van Looy, die het programma sinds 2004 presenteert, in het Nederlandse programma ‘De Avondshow met Arjen Lubach’.

10:47