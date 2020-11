LIVE. De finale van ‘The Masked Singer’ zit vol verrassingen: wie zit er achter de laatste 3 maskers?

TV De behaarde naakthond van Delphine Lecompte en de decompres­sie van Ella: dit waren de leukste momenten uit de 13de ‘Slimste Mens’-aflevering

3 november Het absolute record van meeste deelnames ooit aan ‘De Slimste Mens ter Wereld’ is binnen. Een gegarandeerde erg hoge plaats in de finaleweken is binnen. En dan durft er al eens decompressie optreden. De aandacht verslapt een beetje, de ‘winnersmood’ is even zoek. Precies wat Ella Leyers in aflevering dertien beleefde. “Ik vond het een moeilijke avond”, stelde ze vast. Aflevering dertien verliep onder grote drama’s. Sympathieke Bie Baert was geen partij voor Ella, noch voor excentrieke Delphine Lecompte.