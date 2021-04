'Lisa' verwelkomt Herbert Flack

De acteur, bekend van onder andere 'Thuis' (Jean-Pierre) en 'Aspe' (Van In), is daarmee toe aan zijn eerste tv-rol sinds het tweede seizoen van 'Salamander', bijna vijf jaar geleden. Sindsdien speelde hij enkel nog theater. Zo was hij te zien in de succesvolle Studio 100-musical '40-45'. 'Lisa' is tevens zijn eerste professionele opdracht na de plotse dood van zijn vrouw Fabienne, met wie hij zes jaar getrouwd was. Zij stierf vorig jaar in juli in een tragisch ongeval tijdens hun vakantie in Spanje.