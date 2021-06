‘Lisa’ is allereerste telenovela die vervolg krijgt: “Kijkers hebben haar omarmd”

Dag in dag uit meer dan een half miljoen kijkers én ruim veertig procent marktaandeel bij de commercieel belangrijke groep tussen 18 en 54 jaar. De VTM-telenovela 'Lisa' is een schot in de roos. Of het nu in de vooravond wordt uitgezonden of, zoals nu, na het 'VTM Nieuws': de fans volgen trouw de avonturen van hun idool Lisa. De onwaarschijnlijk verlegen maar getalenteerde jonge vrouw - vertolkt door Tinne Oltmans (28) - wil carrière maken in de reclamewereld. Maar bij het najagen van die droom wordt ze gedwarsboomd door haar halfzus Katja. Lisa wordt ook hopeloos verliefd op Jonas, de zoon van de eigenaars van het marketingbureau Massa.