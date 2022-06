‘Lisa’-acteur Issam Dakka speelt straks in reeks voor 150 miljoen abonnees: “Ik oefende als kind al op Amerikaans accent”

TV Stevie is de eerste volslanke deelneem­ster bij 'Ex On The Beach': "Andere meisjes waren net jaloers op mijn li­chaam"

Vanavond start het achtste seizoen van de Vlaams-Nederlandse versie van het MTV-programma ‘Ex On The Beach’. Hoewel de gigantische villa meestal gevuld is met gespierde binken en graatmagere modellen, is er dit seizoen ook plaats voor body positivity. De 25-jarige Stevie is iets ‘voller’ dan de gemiddelde ‘Ex On The Beach’-kandidaat, maar heeft daar zelf allesbehalve problemen mee. In een nieuwe Showbits vertelt ze over haar ervaringen op het meest beruchte eiland van de Benelux. “De andere meisjes waren net jaloers op mijn lichaam”.

12 juni