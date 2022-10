Line denkt dat ze aan een klanktest meedoet, maar dan draaien de coaches van ‘The Voice’ écht voor haar om: “Is dit een mop?”

TV Anna Sorokin uit ‘Inventing Anna’ openhartig tijdens huisarrest: “Ik verdien een tweede kans”

Anna Sorokin (31), de fraudeur op wie het hoofdpersonage in de Netflixserie ‘Inventing Anna’ is gebaseerd, laat in haar hart kijken in een interview met Jake Tapper van ‘CNN’. Ze heeft momenteel huisarrest en draagt een enkelband, maar laat haar hoofd niet hangen. Integendeel. “Ik probeer mijn fouten recht te zetten", klinkt het.

13 oktober