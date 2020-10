Linde Merckpoel zag ouders nog maar twee keer tijdens zwangerschap: “Het is hartverscheurend”

Covid-19 weet opnieuw hard in te slaan in België. De regering kondigde vrijdag strengere maatregelen aan om de strijd voor een tweede keer aan te gaan. Linde Merckpoel getuigt in ‘Vandaag’ hoe zij en haar lief ervoor kozen om de regels na te leven.

“Ik heb met mijn lief een vergadering gehouden om de maatregelen te bekijken en we hebben besloten alles netjes te volgen”, vertelt ze. “Het is hartverscheurend. Mijn ouders, die in Frankrijk wonen, waren speciaal naar België afgezakt, maar ik heb hen gebeld met de boodschap dat ze niet meer op bezoek kunnen komen. Ze hebben mij twee keer gezien tijdens mijn zwangerschap. En de volgende keer zal zijn wanneer ik mijn kindje heb. Hopelijk.”

Parasiet

In dezelfde aflevering vertelt Studio Brussel-presentator Joris Brys (31) over zijn besmetting met het coronavirus. “Ik heb zowat drie weken in quarantaine gezeten en toen ik me daarna weer in de buitenwereld begaf, voelde ik mij een soort parasiet die buiten de maatschappij gezet was. Mensen hielden nog meer afstand: pakweg 2,5 meter in plaats van 1,5 meter. En dat was vreemd.”