Limburgse singer-songwriter doet Regi wenen: “Regi die huilt, een groter compliment bestaat er niet”

TVHij vindt zichzelf een koele kikker, maar de auditie van een Limburgse singer-songwriter deed hem janken. “Dju toch, dit had ik niet verwacht!” Regi gaf Wietse Ghoos (25) zelfs een staande ovatie na zijn auditie in de ‘Regi Academy’. “In de halve finale sta ik nu al, hopelijk binnenkort ook naast Regi in ‘t Sportpaleis.”

“Amai jong, ik begin te janken gewoon.” En dan had Wietse nog maar net het begin van zijn Nederlandstalige versie van ‘Ordinary’, Regi’s samenwerking met Milo Meskens, ingezet. Hoe de singer-songwriter zich dan ook nog eens op de piano begeleidde, het moet een gevoelige snaar geraakt hebben bij de Limburgse hitmachine. “Gij hebt mij voor de eerste keer in heel dit circus tranen in mijn ogen doen krijgen. Ik ben normaal zo’n koele kikker. Dju toch, dit had ik niet verwacht.” Woorden die intussen al enkele weken geleden zijn, van bij de opnames van de bewuste auditieronde, maar die nog nazinderen bij Wietse Ghoos. “Blijkbaar is het heel zeldzaam dat Regi tranen in zijn ogen krijgt. Dus dat was een heel speciaal momentje. Het grootste compliment dat je kan krijgen”, zegt hij. “Ik had het wel pas door nà mijn nummer omdat ik zo gefocust was (lachje).”

In het dagelijks leven is hij een junior accountant, maar na zijn uren staat alles in het teken van nummers schrijven aan zijn piano. “Sinds mijn twaalfde al”, zegt de Genkenaar die met ‘Gebroken Goud’ al een eigen ep uit heeft. “Eerst schreef in het Engels, maar sinds zeven jaar ben ik overgeschakeld naar het Nederlands. Ideaal zo blijkt, nu Regi ook net in het Nederlands bezig is. ‘Deze kans moet ik grijpen’, dacht ik en dus schreef ik mij in voor de ‘Regi Academy’. Nu is het afwachten hoe de zoektocht verdergaat. Samen met Regi een single uitbrengen en vervolgens met hem op het podium te staan in het Sportpaleis, het zou een droom zijn die in vervulling gaat.”

In de halve finale staat Wietse alleszins al, als enige man overigens. Hoe dat afloopt zien we donderdag om 21u35 bij VTM 2 in ‘Regi Academy’.

