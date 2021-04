Ligt er ook een fortuin op jou te wachten, zoals in ‘Erfgenaam Gezocht’? “Nauw contact houden met je familie is de boodschap”

Stel het jezelf even voor: dat je recht hebt op een aanzienlijke som centen. Of misschien wel een kasteel of een indrukwekkende kunstcollectie. Van een overleden verre groottante of een achterneef zonder testament, bijvoorbeeld. Het gebeurt effectief, dat grote bedragen liggen te wachten op hun erfgenamen. Ze melden zich niet, of zijn onbekend of onvindbaar. Die ongeclaimde erfenissen belanden in de Belgische schatkist. Er staat momenteel voor meer dan 500 miljoen euro aan zogenaamde erfloze nalatenschappen op een rekening van de Belgische staat. In ‘Erfgenaam Gezocht’, dat vanaf vanavond (dinsdag) bij VTM is te zien, gaat Axel Daeseleire op zoek naar verschillende erfgenamen in binnen- en buitenland. Om hun hun erfenis van minstens 12.500 euro alsnog te overhandigen.