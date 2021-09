Lieven Van Gils wordt nu ook filmjournalist: “Als ik talkshows zie, denk ik vooral: ‘blij dat ik het niet meer hoef te doen’”

‘VDB. Ik ben god niet’ in 2019 en nu ‘Het Scheldepeloton’. Het is de tweede wielerdocu die Lieven Van Gils (57) maakt en dat is niet toevallig. De voormalige sportjournalist is in de eerste plaats koersliefhebber, maar op tijd en stond rijdt hij ook zelf een colletje naar boven. “We hebben een vast fietsclubje met onder andere Kreuner Jan Van Eycken, ex-Stubru baas Mark Coenen en presentator Bart Schols”, vertelt Lieven. “Vorige zomer zijn we Alpe d’Huez opgefietst, maar fanatiek zou ik ons niet noemen hoor. Het is vooral een clubje mannen op leeftijd die daarnaast ook houden van een drankje en hapje. Plus Bart Schols. Die rijdt op één dag een col meer op om dezelfde vermoeidheid te voelen als wij (lacht).”