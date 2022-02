Lieven Scheire vertelt over zijn ‘opsluitingsfobie’: “Ik kon geen trein nemen of in de file staan”

“Ik herinner hoe als ik kind voor de eerste keer die gevoelens kreeg”, begint Scheire. “Ik was zo’n negen jaar, het licht ging uit in de bioscoop en daardoor voelde ik een soort dreiging. ‘Ik moet hier weg’, dacht ik en vluchtte naar de wc. Een ideale vluchtmogelijkheid want je moet niemand zeggen wat er scheelt.” Maar later werd dat gevoel sterker. De trigger voor de fobie was een paniekaanval die de natuurwetenschapper kreeg in de trein. “Tijdens die aanval had ik gevoel dat ik naar buiten moest, maar dat ging niet”, vertelt Scheire. “Het gevoel dat ik er zeker een half uur niet af kon, heeft tot de ‘opsluitingsangst’ geleid.”

En die angst verergerde steeds. “Op den duur nam ik alleen nog stoptreinen omdat ik er dan elke vijf minuten af kon, maar later kon ik helemaal geen treinen meer nemen.” De auto als vervoermiddel dus, maar ook dat was na een tijd geen optie meer. Want ook tijdens een file kan je niet uit de wagen. “In het begin stopte ik nog langs de kant als het file was, maar op den duur kon ik ook niet meer in de file staan.” Scheire moest ofwel om 14u30 van zijn werk in Brussel naar zijn huis in Gent vertrekken om de file voor te zijn. Of hij vertrok pas om 20u00, na de files. “Het was vanaf dat moment dat ik dacht: ‘Ik moet hier nu van af’. De angst belemmerde mijn dagelijkse leven te veel.”

Tien jaar had Scheire met de fobie te maken, maar via cognitieve gedragstherapie raakte hij ervan verlost. “Ik nam met de therapeute de lift, de trein en ze sloot me zelfs op in een ingebouwde kast”, lacht de tv-maker. “De bedoeling is om het angstniveau een paar keer te bereiken om dan te ontdekken dat je er tegen kunt en ziet dat er niets gebeurt in die situaties. Een openbaring was het om te zien dat het probleem waarmee ik meer dan tien jaar rondliep binnen een paar maanden opgelost of ‘hanteerbaar’ werd.”

‘Therapie’, Canvas, 21u20

