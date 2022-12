Lieven Scheire en Jonas Geirnaert begonnen ooit hun tv-carrière met ‘Neveneffecten’ (en dat komt nu opnieuw op Canvas)

TV WK-voet­bal ingedom­meld na uitschake­ling Rode Duivels: beste weekend­match scoort 686.000 fans

Geen opbouw richting apotheose van het WK-voetbal in Qatar. Na de uitschakeling van de Rode Duivels sukkelt het voetbalfeest maar wat aan in Vlaanderen. De best bekeken weekendwedstrijd was Engeland-Senegal zondagavond, goed voor 686.000 kijkers. Wij geven een overzicht van de kijkcijfers van afgelopen weekend.

5 december