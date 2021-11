Lieve staat er tijdelijk alleen voor in ‘Ik Vertrek uit Vlaanderen’: “Maar ik word hier niet altijd serieus genomen”

Lembeke/Maldegem/Bassevelde Meetjes­lands koppel opent gastenver­blijf in Oostenrijk, maar belandt in nachtmer­rie: “Geen vergunning, bouwover­tre­din­gen en pak elektrici­teits­pro­ble­men”

Sam Van de Velde (36) en Lieve Van Hauwenhuyse (33) uit Lembeke (Kaprijke) openen volgende maand hun gastenverblijf ‘Nockalm Lodge’ in de Oostenrijkse bergen. Maar zowat alles wat kon fout lopen, liep het voorbije jaar ook fout. Maandagavond zijn ze te zien in ‘Ik vertrek uit Vlaanderen’ op VTM2. “Als we op voorhand wisten wat we zouden meemaken, hadden we dit gebouw niet gekocht.” Het verhaal van een nachtmerrie, met happy end.

7 november