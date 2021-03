Lieve Blancquaert herdenkt de terreur in Brussel: “Vroeger associeerde ik Zaventem met avontuur, maar dat is voorbij”

TV Het enorme succes van ‘WandaVisi­on’ verklaard: “We hebben een gok gewaagd en het heeft geloond”

10 maart Intrigerend en innovatief, maar ook zo verwarrend dat zelfs de grootste Marvel-fans er kop noch staart aan kregen: ‘WandaVision’ was de eerste grote superhelden-original voor streamingdienst Disney+, en werd onverwacht een monstersucces. Het programma is momenteel de best bekeken reeks ter wereld en hielp Disney de kaap van 100 miljoen abonnees te overschrijden. Opvallend, want het programma is beslist niet gemaakt voor leken. Wat is het geheim van de reeks? “We zijn de meest exclusieve club op tv.”