Lieve Blancquaert gaat geen taboes uit de weg: “Met het ouder worden verandert je seksleven”

De single cultuur in Tokio, het paradijs voor transgenders in Bangkok, schoonheidsoperaties voor de perfecte kont in Brazilië: Lieve Blancquaert trekt de wereld rond om het seksuele verschil tussen mannen en vrouwen beter te begrijpen. “Ook ik had over alles een mening, bijvoorbeeld over gesluierde vrouwen of mannen die seksueel geweld plegen, maar ik heb geleerd dat de realiteit soms anders is”, blikt Lieve terug in Story. “Helaas is er nog veel werk aan de winkel wat gendergelijkheid betreft. Dat werd nog maar eens bevestigd toen een man me na de aflevering over Brazilië via mail uitschold. Hij vond me een seksist en respectloos omdat ik toonde dat Braziliaanse vrouwen graag pronken met hun sexy lichaam. Ik was daar even niet goed van. Ach, die man heeft mijn programma duidelijk niet begrepen. Sommige mensen kijken helaas door een conservatieve bril. Ik hoop dat ik een tweede reeks mag maken om taboes te doorprikken. Polyamorie, aseksualiteit, de obsessie rond maagdelijkheid en de anti-abortusbeweging in Amerika, de anti-homocultuur in Polen en Hongarije… Allemaal boeiende thema’s om te onderzoeken.”