Liese, Jill of Nick? Voormalige ‘Big Brother’-bewoners kiezen hun favoriet voor de eindwinst

TV Adriaan Van den Hoof blikt terug op zijn jeugd: “Ik heb meer bijles gehad dan gewoon les. Gewoon vernede­rend”

6 april Van studeren kwam weinig in huis, maar aan creativiteit had de kleine Adriaan Van den Hoof vroeger geen gebrek. Hij keert in ‘Later Als Ik Groot Ben’ terug naar het 3de leerjaar van de Vrije Basisschool Terbank, in Leuven. Het jaar waar hij al meteen ‘bleef hangen’. “Hij was nochtans niet dom. Maar hij was niet schools. Eerder creatief”, weet mama Annemie.