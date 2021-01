Liese is de nieuwe huismeester in Big Brother

TV Jill onwel naar het ziekenhuis gebracht in 'Big Brother': kijkers verontwaar­digd over trage ingrijpen productie

22 januari Een beangstigend moment in ‘Big Brother’ vannacht. Rond half drie ‘s nachts liep het mis met bewoonster Jill, die onwel werd op het toilet. Rond half vijf werd ze uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar ze intussen aan de beterhand zou zijn. Maar de responstijd was veel te lang, menen sommige kijkers. Ondertussen hebben zender VIER én Jill zelf op het gebeuren gereageerd. “Toen de klachten erger leken te worden is er meteen op een zo veilig mogelijke manier ingegrepen door de productie.”