Lies Vandenberghe onderbreekt zwangerschapsrust voor gala van de kristallen fiets: “Dit keer was de roze wolk er wél”

TVZe zit nog tussen de pampers, papflesjes en rammelaars, maar voor Remco en co. laat Lies Vandenberghe (31) die graag even liggen. Drie maanden na de geboorte van haar tweede, keert het sportanker even terug voor de uitreiking van ‘De kristallen fiets’.

Vandenberghe komt net van de kinesist wanneer we haar spreken. Een routinebezoekje voor het herstel van haar buikspieren na de bevalling. “Een goeie timing”, zegt ze want zo heeft ze net even tijd voor ze haar zoontje Victor gaat ophalen van zijn allereerste dagje crèche. Om maar te zeggen, het leven van Lies speelt zich zelfs de laatste dagen nog ver van camera’s en studiolichten af. Daar komt vanavond verandering in. “Dat wordt inderdaad even aanpassen”, lacht Lies die na de uitzending nog haar ouderschapsverlof een maand verderzet. “Maar lang heb ik niet over de vraag moeten nadenken hoor, ik kijk ook uit om nog een keer over iets anders te praten dan papflesjes en groeispurtjes. Afgelopen zomer heb ik bovendien met meer emotie dan ooit naar de koers gekeken. Toen Yves Lampaert de proloog won in de tour kon ik het zelfs niet droog houden. Dat hij net als ik een West-Vlaming is heeft daar ongetwijfeld mee te maken, maar de hormonen zullen ook een rol hebben gespeeld (lacht).”

Die zijn er ongetwijfeld nog, want amper drie maanden geleden - op 3 juli - werd Lies voor de twee keer mama. “De roze wolk was er echt dit keer”, vertelt Lies die al een zoontje Georges (3,5) heeft met haar man, VTM sportanker Maarten Breckx. “Toen Georges pas geboren werd, had hij meteen een zware nierontsteking. We waren toen vooral heel erg ongerust, maar dit keer verliep alles op rolletjes. De aanpassing van één naar twee kinderen vind ik ook makkelijker dan van geen naar één. Als ouder ben je rustiger, je geraakt niet meer in paniek van het eerste beste hoestje. Al is het fysiek wel een stuk zwaarder, met een kleuter erbij is er nooit een rustig moment.”

In de kleren kruipt het alvast niet, letterlijk dan, want Lies raakte in geen tijd van haar extra kilo’s af. “Ik neem nog twee kilogram mee van de vijftien die erbij kwamen, maar die zijn er dus best vlot afgegaan”, vertelt Lies die straks in roze kleed naast co-host Freek Braeckman zal verschijnen. “Dat is gelukt dankzij borstvoeding, maar ik heb ook het Intermittent Fasting-dieet gevolgd. Dat regime van acht uur eten en zestien niet, werkte perfect voor mij.”

Dan rest er nog de prijs zelf natuurlijk. Kan die wereldkampioen en Vuelta-winnaar Remco Evenepoel ontsnappen? “Vergeet de groene trui van Wout van Aert niet, en andere topprestaties zoals die van Arnaud De Lie en Jasper Philipsen. Het blijft een stemming, dus alles is mogelijk”, stelt Lies. “Daarnaast mag je ook de andere prijzen zoals de Beste Vrouw en Beste Ploegleider niet vergeten, ook iets om naar uit te kijken.”

Voor Lies’ oudste zoontje mag het alvast Evenepoel zijn, want Georges is nu al een groot fan. “Hij is een verwoed fietsertje”, lacht Lies. “En als hij zijn rode trui aanheeft is hij Remco, is het zijn geel jasje is hij Wout. Maar van Remco heeft hij ooit via Jo Planckaert een drinkbus gekregen. Die staat op een ereplaatsje te blinken in zijn trofeeënkast.”

Exclusieve beelden achter de schermen van huwelijk Remco en Oumi Het zijn niet alleen genomineerden en prijzen die vanavond de revue passeren. De organisatoren waren er namelijk ook bij toen Remco Evenepoel (22) afgelopen week trouwde met zijn Oumi Rayane (22). “We waren er exclusief bij tijdens de ceremonie in het stadhuis, maar ook op de fotoshoot én tijdens het feest met de familie”, zegt Lies. “Ik vind het een prachtig koppel omdat ze elkaar al kennen van voor het succes, dat maakt hun liefde nog mooier. Ook het broekpak van Oumi op haar trouwdag was zeer geslaagd vond ik. Het brengt goeie herinneringen mee. Ik vond trouwen met Maarten ook -samen met de twee geboortes natuurlijk - zelf de mooiste dag van mijn leven.”

