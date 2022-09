Lien uit ‘Blind getrouwd’ openhartig over haar deelname: “Nee, ik was niet meteen verliefd. En Joren ook niet”

TVLien Opdebeeck (30) van ‘Blind getrouwd’ is een selfmade woman. Ze richtte een koffie- en theezaak op, verbouwde het huis van haar groot­ouders en trok er in met haar hond Balou. Het enige dat ze nog miste in haar leven was een man. Maar die heeft ze nu: Joren. In TV Familie vertelt ze over de shortcut die ze kon nemen bij haar inschrijving, haar kinderwens en de gevoelens voor haar nieuwe man. “Ik kan je verklappen dat er nog heel wat intense momenten in ‘Blind getrouwd’ aankomen.”