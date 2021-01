"Liefde zonder ironie: dat zien mensen graag": waarom noodoplossing ‘Sara’ kijkers toch weer in de ban houdt

Nog drie afleveringen en dan weet u precies hoe het tv-sprookje van 'Sara' ook alweer eindigt. Vanavond is de telenovela er op het vertrouwde uur voor het 'VTM Nieuws', de grote ontknoping bewaart VTM voor een dubbelaflevering op zondagavond. Dan ziet u - als u in 2008 niet voor uw scherm gekluisterd zat - misschien voor het eerst met wie Sara huwt. In een klassieke, witte trouwjurk zegt ze voor het altaar 'ja' tegen de man van haar leven. De vraag is: is dat Simon - op wie ze razend is als ze verneemt dat hij haar dagboek heeft gelezen - of Jacob, de stylist die de vrouw in haar naar boven haalde?