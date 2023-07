Liefde wordt op de proef gesteld: VTM lost eerste beelden van nieuwe fictiereeks ‘Exen’

TV Jonge ondernemer Kenny laat niemand onberoerd in ‘Met vier in bed’: “Ik kom van letterlijk niks”

In een nieuwe aflevering van ‘Met vier in bed’ worden de duo’s omvergeblazen door de gastvrijheid van Kenny in zijn indrukwekkend kasteel Ter Rijst in Pepingen. De jonge uitbater, die in totaal al zeven ondernemingen opgericht heeft, werkt al van zijn vijftiende in de horeca, maar dat was niet altijd even gemakkelijk. “Soms werkte ik tot wel 120 uur per week. Ik heb ervoor moeten knokken.”