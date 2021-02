Liefde voor Willy Sommers en flikken in het Antwerpse drugsmilieu: dit kan je vanavond op tv bekijken

TV Een eerste date betekent dit keer meteen samen de nacht doorbren­gen in ‘Blijven Slapen’

14 februari Maakt de liefde meer kans als je ruim de tijd krijgt om elkaar écht te leren kennen? In het nieuwe dagelijkse datingprogramma ‘Blijven Slapen’ leven Vlaamse singles minstens 24 uur samen met hun potentiële partner in één van de twee luxueuze huizen: van breakfast tot bed. En als dat al niet spannend is, laten ze ook iedereen meekijken in misschien wel het belangrijkste moment van hun leven: de ware liefde vinden.