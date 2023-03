‘Liefde voor muziek’ start met valse noot na split Portland: “Ik vond ze nochtans dé revelatie van dit seizoen”

TVEr heerste ‘Liefde voor muziek’ in De Studio bij de voorstelling van het nieuwe seizoen. Lachsalvo’s en knuffels. Daan, K3 en Metejoor. Topartiesten die vrienden werden onder de Spaanse zon. Niet veel later volgde de domper: Portland splitte. Jente Pironet kwam alleen naar de persconferentie, fluisterde wat excuses en verdween even later weer. Voormalig bandmate Sarah was nergens te bespeuren. Wat is er foutgelopen bij de band? “Het was voor haar niet meer mogelijk om zo te functioneren.”