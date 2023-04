‘Liefde voor muziek’ eert Metejoor: “Ik ben heel bang dat mensen me beu zullen worden”

TV Danira Boukhriss is ontmaskerd als Foxy Lady: “Een compliment dat ze dachten dat ik Linda van Milk Inc. was”

Foxy Lady is dan toch in de vossenklem getrapt. “Wat een compliment dat ze dachten dat Linda van Milk Inc. was!” Maar nee, het was niemand minder dan Danira Boukhriss Terkessidis (32) die wekenlang de show stal. “Ik heb vroeger al aanbiedingen gekregen om een album op te nemen, maar ik ga nu geen zangcarrière meer starten.”