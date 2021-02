Liefde boven bij ‘Big Brother’: Michel toont z’n hart

TV Betrapt op Tinder of een affaire met de experte: de strafste ‘Blind Ge­trouwd’-verhalen uit het buitenland

14 februari Net als bij ons zijn ook de internationale versies van ‘Blind Getrouwd’ - ‘Married at First Sight’ heet het format - een waar kijkcijferkanon. Twee wildvreemden die gematcht worden en met elkaar in het huwelijksbootje stappen, tal van landen smullen ervan. Toch lijkt de kans onbestaande dat onze editie qua sensatie de rest zal overtreffen: deze merkwaardige momenten tonen aan dat ‘Married at First Sight’ ook in een veel minder braaf ‘experiment’ kan uitdraaien.