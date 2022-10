Liam Hemsworth vervangt Henry Cavill in het vierde seizoen van ‘The Witcher’

TV Vieze schoenen, een bijzondere kus en binnenkort een nieuw jurylid: VRT-kanonnen spelen sterk in ‘De allerslim­ste mens’

Het stond in de sterren geschreven: Otto-Jan Ham moest wijken voor het duo Danira Boukhriss Terkessidis en Kobe Ilsen. De twee kunnen zo straks in de laatste ‘gewone’ aflevering van ‘De allerslimste mens’ hun grote finale uit 2015 tegen Tom Waes overdoen. Destijds won die laatste het pleit van Danira ‘met de vingers in de neus’. Kobe eindigde derde. Kan de ‘Slimste Mens der Slimste Mensen’, zoals Erik Van Looy Tom Waes omschrijft, die stunt overdoen? Of wacht alweer de beruchte vloek?

26 oktober