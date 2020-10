Leuke verrassing in ‘Mijn Keuken, Mijn Restaurant’: shift eindigt met huwelijksaanzoek

TV “Het kwetst en is gewoonweg fout”: Amerikaan­se Sesam­straat maakt TV-special over racisme

20 oktober Amerikaans poppenspelprogramma ‘Sesame Street’ pleit al 50 jaar lang voor inclusiviteit. Met oog op de recente ophef over het politiegeweld tegen zwarte mensen in de VS, besloten de bewoners van de vriendelijkste straat in New York een tv-special te lanceren over dit alsmaar groeiende probleem. De video wil racisme verstaanbaar maken voor kinderen en hun tonen hoe ze hier het best mee kunnen omgaan.