Letterzetters Dorian en James kampen met huwelijksstress

Tussen het letterzetten door, geeft het showbizzkoppel al enkele details vrij over hun grote dag. Zo zal de bruidstaart er een van 'Bake Off' worden en vertelt James hoe hij zijn trouwpak twee maten te klein bestelde en nu afvalstress heeft. Cooke heeft het ook over zijn vrijgezellenfeest, of eerder het gebrek daaraan. "Gert Verhulst is mijn getuige, maar er kwam nog niets van in huis", zegt hij. "Onlangs begon hij erover, maar het feest komt blijkbaar ná de trouw. (lacht)" Kandidaten vanavond zijn Alison, Rigo en Nenah. Nenah was ooit nog Europees juniorenkampioen op de 400 meter horden. Maar nu is ze op een missie om haar vriend, die geen fan is van het programma, een poets te bakken.