Leren jas blijkt ‘modieus’ hemd en kandidaat geeft toe wel héél slecht te spelen: dit was ‘De Slimste Mens’

TVDe ervaring heeft het in de 30ste aflevering gehaald van het jonge geweld. Bij haar debuut mocht en kon Ketnet-wrapster Sarah Mouhamou nog scoren en blinken, één aflevering later was het sprookje al over en uit. Ze kwam op geen enkel moment in het spel voor, kreeg een filmpje waar ze helemaal niks over wist en was in de finale tegen Lisbeth Imbo geen waardige tegenpartij. “Dit was heel slecht gespeeld. Heel spijtig”, concludeerde sympathieke Sarah overigens zelf.

Meer weten over ‘De Slimste Mens’? Je leest er alles over in ons dossier.

‘De Slimste Mens Ter Wereld’ heeft zijn eigen Peppi en Kokki. In dit geval Jani & Margriet zeg maar het duo Kazaltzis-Hermans. Hij blonk en glunderde in een naar eigen zeggen flashy en modieus hemd dat eigenlijk op een goedkope leren frak leek, zij straalde en lachte als vanouds in een kersttrui in herfstkleuren en vol rendieren. Ze kwam helemaal op dreef toen ze de geluiden van dieren mocht nabootsen. Haar versie van ‘kalkoen’ en ‘duif’ waren top. Aandachtige kijkers hebben inmiddels ook op gemerkt dat samen met de terugkeer van Erik Van Looy als presentator, na diens coronabesmetting, het publiek in de Slimste Mens-studio moet lachen van achter mondmaskers. Echt héél leuk is dat niet.

Volledig scherm Jani Kazaltzis en Margriet Hermans in 'De Slimste Mens Ter Wereld' © Play4

Het spel zelf dan. Nieuwkomer en regisseur Jan Verheyen kweet zich perfect van zijn job. De kansen die de tegenstanders hem gaven, nam hij met dank aan. Zowel in ‘Open Deur’ als ‘Puzzel’ pikte Jan seconden van de concurrentie in. En speelde zelf nagenoeg foutloos.

Na een fotoronde die zwak werd gespeeld, werd Sarah Mouhamou als jonkie misdeeld met een filmfragment over de moord op Theo Van Gogh. De oudjes profiteerden maximaal van die kans. Verheyen had net voordien zijn parate kennis nog eens getoond door 150 seconden te scoren over een filmpje van de Dalai Lama.

De leukste quotes

Jan Verheyen (is realistisch): “Ik weet een beetje over veel maar er is ook nogal wat waar ik helemaal niets over weet. De kans is vrij klein dat ik Slimste Mens word, maar in een wereld waar Delphine Boel meedoet aan Dancing with the Stars is alles mogelijk.”

Mouhamou (is eerlijk, maar niet diplomatisch): “Ik zou graag in een film meespelen. Maar niet bij Jan of Erik, maar bij Adil El Arbi”. Ze zet haar uitschuiver wel snel recht: “Jullie mogen ook bellen”.

Imbo (over Verheyen): “Wij waren vrienden, tot ik een halve dag van mijn leven heb gespendeerd aan zijn film Red Sandra en hij mij eruit geknipt heeft.”

Margriet (is helemaal haarzelf): “Ik heb heel veel ervaring met klokkenspel”.

Van Looy (op zijn best): “Ik lust geen honing. Dat heeft zo’n bij-smaak”.

Imbo (op zoek naar de namen van bekende Vlaamse artiesten): “Dingske, ..., hoe heet die gast?”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hilarische momenten

Jan Verheyen vertelt een straf verhaal over zijn vorige deelname. Eén van de tegenstanders was toen Bart Peeters die onverwacht de halve finale mocht spelen , maar die die avond ook nog ‘Hoe Zo?’ in Nederland moest inblikken en pas tegen half twee ‘s nachts doorkwam. De hele avond lag Verheyen toen met een niercrisis aan een baxter op een matras in zijn loge. “Ik wist amper nog mijn naam”, herinnert Verheyen zich.

Margriet vertelt hoe ze ooit in Eurosong ‘in Slow Motion’ zong, twee weken nadat haar gal was weggenomen en ze volledig ingetapet was. “Ik heb het overleefd, maar het trok op niks”, bekent Margriet.

Sarah toont via Jani hoe ze eigenlijk ‘s nachts op haar buik slaapt. Waarop Van Looy aan Imbo vraagt hoe zij slaapt en hij prompt het antwoord “Weet je dat niet meer?” krijgt.

Kantelmomenten

Jan Verheyen laat nergens tijd liggen en staat na ‘Open deur’ al met voorsprong aan de leiding. Sarah Mouhamou komt moeizaam op gang en verliest tijd in de ‘Puzzel’.

De fotoronde is niet bepaald een hoogtepunt, zodat de filmpjesronde alles zal beslissen. Lisbeth Imbo doet haar ding met Coldplay, maar Jan verzekert zich meteen van de overwinning door alles te weten over de Dalai lama. Mouhamou krijgt een filmpje waar ze helemaal niets over weet. In haar finale tegen Lisbeth is ze op geen enkel moment een echte tegenpartij. Nagenoeg niets weten over Wimbledon en anticonceptiva is fataal. Ze is de zoveelste deelnemer die dit seizoen bij de tweede beurt wordt afgeserveerd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Jan Verheyen 449 sec.

2. Lisbeth Imbo 374 sec.

3. Sarah Mouhamou 289 sec.

De stand

1. Merol 9 deelnames 2 overwinningen 6 finales gewonnen 1 finale verloren

2. Gloria Monserez 7 deelnames 3 overwinningen 3 finales gewonnen 1 finale verloren

3. Antony Nti 6 deelnames 5 finales gewonnen 1 finale verloren

4. Arjen Lubach 5 deelnames 3 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

5. Lisbeth Imbo 4 deelnames 2 overwinningen 2 finales gewonnen

6. Jean-Marc Mwema 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

7. Steven Van Gucht 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

8. Geert Meyfroidt 4 deelnames 1 overwinning 2 finales gewonnen 1 finale verloren

9. Alexander Hendrickx 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

10. Sarah Mouhamou 2 deelnames 1 overwinning 1 finale verloren

11. Jan Verheyen 1 deelname 1 overwinning

Nieuwkomer

Tom Vermeir, 45 jaar, uit Oostende. Opgegroeid in Koksijde, via een omweg langs de Ardennen en de Gentse binnenstad, maar nu zijn plekje en zijn rust gevonden op zijn zeilboot in Oostende. Een muzikale zwerver die tien jaar geleden overtuigd koos voor een leven als acteur met een opvallende hoofdrol in de langspeelfilm ‘Belgica’ van Felix Van Groeningen. Hij vertolkte rollen in heel wat televisieseries, zoals ‘De Dag’ en ‘De Twaalf’. In 2020 was hij te zien in ‘De Bende Van Jan De Lichte’ en ‘Beau Séjour’ en ook in ‘Grond’ van Adil El Arbi en Bilall Falah.

LEES OOK: