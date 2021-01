Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson en Zendaya: sterren troef in filmoverzicht Netflix voor 2021

Dat 2021 een mooi jaar voor film gaat worden, blijkt uit de trailer waarin vooruit wordt geblikt naar de nieuwigheden die de streamingdienst voor z'n kijkers in petto heeft. Het aanbod is enorm divers, met de laatste films in de trilogieën ‘To All The Boys' en ‘The Kissing Booth’, het regiedebuut van Halle Berry (‘Bruised’) en Lin-Manuel Miranda (‘Tick, Tick ... Boom!’) en familiefilms met onder meer Jennifer Garner (‘Yes Day’). Dwayne Johnson, Gal Gadot en Ryan Reynolds zijn de hoofdrolspelers in de nieuwe actiefilm ‘Red Notice’, en ook voor fans van griezelfilms zit er voldoende in de pijplijn, met onder meer ‘Fear Streat’ en ‘There’s Someone Inside Your House’. En Jennifer Lawrence en Leonardo DiCaprio bundelen hun krachten voor de nieuwe film ‘Don’t Look Up’. Voor ieder wat wils dus.