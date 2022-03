Legendarische achtervolging in ‘Alloo En Tot Ziens’: “Hij heeft een hoop dranghekken mee”

TV ‘Twee Zo­mers’-actrices over controver­se rond verkrach­tings­scè­ne: “Ik vind dat naast de kwestie”

‘Twee Zomers’-actrices Ruth Becquart (45), An Miller (48) en Inge Paulussen (46) hebben in Humo gereageerd op de controverse rond de expliciete verkrachtingsscène in de reeks. “Dit hadden we niet zien aankomen”, klinkt het bij de dames.

8 maart