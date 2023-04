Leeuw moet ‘The Masked Singer’ verlaten, ontdek hier wie er onder het masker zat én herbekijk alle hoogtepunten

TV ‘Thuis’ staat op stelten: super­schurk Chris is niet dood, duikt opnieuw op en wil wraak

In ‘Thuis’ gaan de poppen aan het dansen, want Harry had dan toch gelijk. De dood gewaande schurk Chris Geerinckx leeft nog wel degelijk en is zelfs opnieuw opgedoken. De bad guy met minstens één dode en drie ontvoeringen op zijn geweten komt een paar rekeningen vereffenen en wandelde vrijdag het woonzorgcentrum van Veerle binnen. Acteur Danny Timmermans (54) is blij en zelf verrast met zijn comeback. Die levert trouwens een nieuw boek op in de ‘Thuis’-reeks, dat vanaf morgen in de boekhandel ligt.