Leerlingen en leerkrachten van Sint-Rita getuigen in ‘Wij Waren Daar’ over aanslagen in Zaventem: “Achteraf vormden we een soort van mini-familie”

TV Floris uit ‘Don’t Worry Be Happy’ is bewust vrijgezel: “Ik krijg nochtans genoeg kansen”

17 maart Floris Smet (60), die dezer dagen de show steelt op Play4 in ‘Don’t Worry Be Happy’, is bewust al een tijdje single. “Het is goed om af en toe alleen te zijn”, vertelde de excentrieke schilder woensdagavond tijdens een grondige poetsbeurt.