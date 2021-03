Leen Dendievel niet te spreken over vraag in ‘De Zevende Dag’: “De ‘deadname’ van Petra De Sutter vermelden is not done”

ShowbizzActrice Leen Dendievel (37) is niet te spreken over wat er gisteren in ‘De Zevende Dag’ op Eén is gebeurd. VRT-journalist Lieven Verstraete (58) vermeldde de ‘deadname’ - de geboortenaam van een transpersoon - van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (57) in een van zijn vragen. De VRT verklaart ondertussen dat alles is uitgepraat tussen beide partijen. “Lieven besefte dat hij in fout was.”

Lieven Verstraete stelde Petra De Sutter (Groen) tijdens een dubbelgesprek met de Antwerpse bisschop Johan Bonny over de omstreden uitspraken van het Vaticaan over homoseksualiteit de volgende vraag: “Ik weet dat u er niet graag op wordt aangesproken, maar in dit geval is het wel relevant: u bent geboren als Peter en bent nu Petra. Voelt u zich ook gekwetst als persoon door dergelijke uitspraken?”

Volledig scherm Leen Dendievel Instagram © RV

Deadname

De Sutter leek wat geërgerd door de vraag, maar ging niet op het gebruik van haar zogeheten ‘deadname’. Maar dat doet ‘Thuis’-actrice Leen Dendievel wel. Op Instagram heeft zij het over een ‘grove fout door Lieven Verstraete’: “Even (heel bewust, geen verspreking) de ‘deadname’ van Petra De Sutter in een vraagstelling steken... Zeker een journalist zou moeten weten dat dit NOT DONE is.”

Bij VRT valt te horen dat alles ondertussen is uitgeklaard. “Na de uitzending hebben Lieven en de minister alles uitgepraat. Lieven besefte dat hij in fout was en wilde dat onmiddellijk rechtzetten. Voor beiden is het hoofdstuk afgesloten”, aldus Hans Van Goethem, woordvoerder van VRT.

Kaat

Het transgenderthema is sowieso iets dat Dendievel na aan het hart ligt. De actrice speelde drie jaar lang de rol van transgender persoon Kaat in de serie ‘Thuis’. Bij haar afscheid was Leen vol lof over haar personage. “Ik ben heel vereerd en ik ben Eén ontzettend dankbaar dat ik zo’n invloedrijk personage als Kaat heb mogen spelen. Kaat zal altijd een van mijn meest dierbare personages blijven. Ze had een doel en dat heeft ze bereikt, bij haar omgeving in Thuis en ook bij de mensen thuis en daarbuiten. En dat stemt me gelukkig.”

Volledig scherm Leen speelde drie jaar lang Kaat in 'Thuis'. © VRT

Sam Bettens

Het is ook niet de eerste keer dat het gebruik van een ‘deadname’ voor ophef op sociale media zorgt. Eind november was er grote verontwaardiging nadat sportjournaliste Catherine Van Eylen hetzelfde deed bij een vraag over Sam Bettens in ‘De Slimste Mens Ter Wereld’. Van Eylen kreeg toen het filmpje te zien waarin Sam Bettens aan Linde Merckpoel vertelt dat hij door het leven wil gaan als transman. Van Eylen herkende Bettens, wist onder andere dat hij een zanger en transman is en vermeldde ook zijn deadname.

Heel wat kijkers hadden het moeilijk met het feit dat Catherine bleef spreken over ‘zij’ en dat niemand haar verbeterde. Ook dat Bettens’ voormalige naam als antwoord werd gebruikt, schoot bij velen in het verkeerde keelgat.

Sam Bettens (48) tilde er toen niet heel zwaar aan, maar was wel blij met de verontschuldigingen die een producer van ‘De Slimste Mens’ toen maakte. “Je kan alleen maar leren van dit soort dingen”, zei Sam toen. “En meteen zeggen: ‘Sorry, we hebben het verkeerd aangepakt en dat gaan we de volgende keer ook niet meer doen. We hebben eruit geleerd.’ Dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste uit dit verhaal.”

