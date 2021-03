Leegloop bij show Ellen DeGeneres: ruim een miljoen minder kijkers na schandaal

Hoewel Ellen dagelijks nog steeds 1,5 miljoen kijkers aan zich weet te binden, staat dat in schril contrast met de 2,6 miljoen die voorheen afstemden, zo meldt The New York Times.

In de zomer van 2020 klapte een aantal (oud-)werknemers uit de school over de ongezonde sfeer die er op de werkvloer bij Ellens show zou heersen. Er zou sprake zijn van seksuele intimidatie, racisme en seksisme. In september bood de presentatrice publiekelijk haar excuses aan en beloofde ze beterschap. Ze nam afscheid van een paar producers, die volgens medewerkers zouden hebben bijgedragen aan de vervelende sfeer.

Dr. Phil is nog altijd degene die dagelijks de meeste kijkers trekt: elke middag kijken er 3,1 miljoen Amerikanen naar zijn show. Ook Kelly Ripa en Ryan Seacrest scoren beduidend beter dan Ellen.

Zieke echtgenote

Haar dalende kijkcijfers zijn echter niet Ellens enige probleem. Vorig weekend werd haar echtgenote, Portia de Rossi (48), met spoed opgenomen in het ziekenhuis. “Ze voelde zich niet goed en wilde om 20 uur al gaan slapen. In het midden van de nacht werd ik wakker omdat ik iets hoorde. Ze zat op handen en knieën naast het bed”, aldus Ellen, die de situatie uitlegde tijdens haar show. “Ik heb haar vervolgens naar de spoeddienst gebracht. Ze werd onmiddellijk in het ziekenhuis opgenomen, want ze bleek appendicitis te hebben. Mijn vrouw moest meteen een operatie ondergaan, maar ik mocht niet blijven vanwege het coronabeleid. Huilend moest ik het hospitaal verlaten.” Intussen in Portia alweer thuis. “Het meeste van haar toch”, lachte de comédienne. “Haar appendix heeft ze achtergelaten in het ziekenhuis.”

