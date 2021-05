Leah Thys verloor haar man aan corona en vecht nu zelf in het ziekenhuis: "Ze kunnen het virus nooit in de privésfeer hebben opgelopen"

Leah ligt sinds vrijdag in het ziekenhuis en probeert de kracht te vinden om zelf te herstellen van Covid-19. "Leah is heel ziek", zegt haar stiefdochter Brigitte De Man (64). "Maar ze ligt niet op intensieve zorgen en is ook niet in levensgevaar. Ze kan nog telefoneren, ik heb haar net nog gesproken. Ze zegt wel dat ze het bijzonder zwaar heeft. Ze wil rouwen, maar moet nu haar herstel laten voorgaan op haar immense verdriet. Leah wil wel benadrukken dat ze tijdens het coronajaar altijd heel voorzichtig is geweest. Ze heeft geen onnodige risico's genomen. Aangezien zij en mijn vader thuis amper bezoek ontvingen, kunnen ze het virus onmogelijk in hun privésfeer hebben opgelopen."