‘Leading Lady’ Charlotte Timmers doet intrede in nieuw seizoen ‘De Zonen van Van As’

In het vijfde seizoen tekent de vaste cast, met onder andere Jaak Van Assche, Ben Segers, Peter Thyssen en Carry Goossens in de hoofdrollen, opnieuw present. Daarnaast maken enkele opvallende nieuwkomers en gastrollen hun opwachting. Zo doet Charlotte Timmers, bekend van onder andere ‘Studio Tarara’, haar intrede in de hoofdcast als Kelly, het lief van Kevin Van As (Jonas Van Geel). Ook Gökhan Girginol, die vooral bekend is als Ibi uit ‘Spitsbroers’, zal in meerdere afleveringen te zien zijn in de rol van Bilal, een grappige medewerker. Een andere opvallende blikvanger is Adriaan Van den Hoof, die een gastrol speelt dit seizoen. Naast Adriaan verschijnen ook andere kleppers als Inge Paulussen, Dirk Van Dijck, Ludo Hoogmartens en Tania Van der Sanden in de vijfde reeks.