Lauren Versnick verbluft in ‘Spartacus Run’, tot de hangbrug opduikt...

De officieuze biopic van Whitney Houston

Het is dit jaar een decennium geleden dat Whitney Houston op haar 48ste dood werd aangetroffen in het bad van een hotelkamer in Beverly Hills. Een hartfalen als gevolg van overmatig druggebruik luidde de doodsoorzaak toen. Een tragisch einde van ‘The Voice’, maar zoals dat gaat in Hollywood ook de aanzet voor scenaristen, producers en investeerders om rond te snuffelen voor een biopic.

5 juli