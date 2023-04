Laura Tesoro volgt de zwaarste opleiding ter wereld: “Ik heb geleerd dat afzien altijd nog erger kan”

TV STREAMING­TIPS. De meest geflipte tijd­reis-se­ries in afwachting van ‘Déjà Vu - Alles is Voorbe­stemd’

Vrijdag keert de Vlaamse topreeks ‘Déjà Vu’ terug op Streamz, met een gloednieuwe cast en dito verhaal waarin een gedumpte jongeman terug in de tijd reist om te voorkomen dat de liefde van z’n leven de benen neemt. Het is niet de eerste keer dat een fictief tv-personage in een wormgat wordt getrokken om vervolgens te ontdekken dat dit de plek is waar de problemen pas echt beginnen. Al levert dit voor u natuurlijk wel het juiste escapisme op om u uit uw lineair bestaan te sleuren. In afwachting van dat langverwachte tweede seizoen: hier zijn enkele van de meest geflipte tijdreisreeksen die de streamingwereld momenteel te bieden heeft.