Laura Tesoro, Sandra Bekkari en Dorian willen ‘Slimste Mens’ worden

“Dorian is een fantastische musicalacteur die onder andere schitterde in Alladin en ’40-’45. Het afgelopen jaar zag hij, zoals velen, jammer genoeg veel werk wegvallen, maar als hij die tijd heeft gebruikt om te studeren, hebben we te maken met een grote kanshebber want hij was nu al straf op onze cafétest”, licht Van Looy toe. En als partner James Cooke ook nog toevallig moet jureren, zal dat gegarandeerd vuurwerk opleveren. “James heeft mij bovendien beloofd om maar liefst twee keer naakt rond de studio te lopen als Dorian ‘De Slimste Mens ter Wereld’ wordt. Ik weet niet goed of Dorian daardoor net meer of net minder zijn best gaat doen!”, aldus een lachende Erik.

Geen stress

Over Laura en Sandra maakt de ‘Slimste Mens’-gastheer duidelijk dat hij beide vrouwen al jaren in zijn quiz wilde krijgen. “Laura is een geweldige zangeres, vrolijk en ontwapenend, die ook nog eens buitengewoon kan presenteren en dansen. Ze weet ook wat het is om met ‘de pressure’ om te gaan dus stress zal geen probleem zijn. Onze jury heeft alvast beloofd om bij elk goed antwoord hun stoel om te draaien en ik voorspel dat dat bij Laura wel eens heel vaak zou kunnen gebeuren. Sandra is dan weer een van de meest succesvolle (kookboeken-)auteurs van Vlaanderen. Ik ontdekte dat ze een eigen Sana-methode heeft ontwikkeld. Als ze die toepast in onze quiz is er geen twijfel meer over mens sana in corpore sano.”