Laura Tesoro in tranen in ‘Special Forces’: "Het voelt alsof ik valsspeel”

TV Stef Bos vormde ooit een koppel met Ingeborg: “Michaël Pas vertelde later dat ze me ‘de dominee’ noemden”

Nederlander Stef Bos (61) was week na week een van de gangmakers in ‘Liefde voor Muziek’. Toch had het niet veel gescheeld of hij had niet deelgenomen aan het VTM-programma. “Ik ben eigenlijk best saai”, glimlacht hij. TV Familie schetst een portret van de man die ooit een koppel vormde met Ingeborg, smoorverliefd werd op de Zuid-Afrikaanse Varenka, en zijn leven wezenlijk zag veranderen na een horrorcrash. “Ik was de controle totaal kwijt.”