Laura Tesoro en Lindsay trappen ‘Spartacus Run’ af

Royalty “Iemand van de familie heeft me verkracht”: de verdwenen Belgische prinses Ma­rie-Christine kluisterde in 1994 1,7 miljoen Vlamingen aan de buis

De best bekeken Telefacts-aflevering ooit, én een van de meest spraakmakende. ‘De keuze van Dany’ haalt vandaag de allereerste reportage met prinses Marie-Christine (71) vanonder het stof. Indertijd goed voor 1,7 miljoen kijkers, en ook nu blijft de openhartigheid van koning Filips tante ongezien. “Ze vertelde over haar scheiding en een verkrachting door een familielid. Zo openlijk spreken royals zelden of nooit”, blikt maker Peter Van Camp terug.

24 juni